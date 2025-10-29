Battle de puzzle des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris

Battle de puzzle des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 29 octobre 2025.

Inscriptions à partir du 30 septembre

Constituez votre équipe et venez vous mesurer aux autres pour tenter de finir votre puzzle en premier

Réalisation d’un puzzle de 500 pièces par équipe de 4 personnes – le mercredi 29 octobre à 17h, à la bibliothèque François Villon

L’équipe finaliste automatiquement qualifiée devra se rendre à la finale interbibliothèques (puzzle de 1000 pièces) par équipe de 4 – le même jour à 19h, à la médiathèque Françoise Sagan



Formez une équipe ou rejoignez d’autres participants pour affronter les autres équipes et tenter de finir un puzzle le plus vite possible !

Le mercredi 29 octobre 2025

de 17h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Bibliothèque Claire Bretécher

Bibliothèque François Villon

Médiathèque Françoise Sagan

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

