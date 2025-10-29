Battle de puzzle des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris
Inscriptions à partir du 30 septembre
Constituez votre équipe et venez vous mesurer aux autres pour tenter de finir votre puzzle en premier
- Réalisation d’un puzzle de 500 pièces par équipe de 4 personnes – le mercredi 29 octobre à 17h, à la bibliothèque François Villon
- L’équipe finaliste automatiquement qualifiée devra se rendre à la finale interbibliothèques (puzzle de 1000 pièces) par équipe de 4 – le même jour à 19h, à la médiathèque Françoise Sagan
Formez une équipe ou rejoignez d’autres participants pour affronter les autres équipes et tenter de finir un puzzle le plus vite possible !
Le mercredi 29 octobre 2025
de 17h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Claire Bretécher
Bibliothèque François Villon
Médiathèque Françoise Sagan
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/evenements/case-depart-le-rendez-vous-du-jeu-en-bibliotheque-91818 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon