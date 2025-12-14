Battle de puzzles Espace culturel du Pays de Nay Nay

Battle de puzzles

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

2 niveaux 7 à 12 ans et ados-adultes Sur inscription

Amateurs de puzzle, formez vos équipes !

Vous aurez pour mission de reconstituer un puzzle inspiré des œuvres du douanier Rousseau, de 200 pièces pour les plus jeunes et un de 500 pour les grands, avant les autres compétiteurs. Le temps sera votre ennemi mais le jeu en vaut la chandelle, votre talent pourrait être récompensé ! .

+33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

