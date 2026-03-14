Battle de Slam de Poésie Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 16:00 – 17:30

Gratuit : non 10 € à 18 € 10 € à 18 € Billetterie : billetweb.fr/battle-de-slam-1ere-edition Tout public

Carine avec un C & Nono t’invitent à une soirée exceptionnelle ! Trois équipes de slameurs et slameuses.Des textes inédits.Du slam.Une scène.Et toi, et vous. Viens découvrir les Battles de Slam de Poésie au théâtre de Poche Graslin !Des slameurs et slameuses qui se répondent à travers des textes écrits spécialement pour l’occasion, sous contraintes d’écriture. Ils s’accordent.Ils s’opposent.Ils s’enflamment.Les mots claquent.Les silences respirent.La langue devient musique. À chaque battle :• Des univers poétiques multiples• La force du texte écrit qui prend corps sur scène Mais ici, le public ne reste pas spectateur.C’est vous qui votez, c’est vous qui décidez !À l’issue des performances, vos voix désignent l’équipe qui remportera le trophée.

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.billetweb.fr/battle-de-slam-1ere-edition



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