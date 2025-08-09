Battle entre amphore et barrique Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Dégustation à l’aveugle des vins entre amphore et barrique.

Dégustation à l’aveugle des vins vinifiés en amphore et barrique afin de dissocier les arômes de chacun. Une façon d’éveiller vos sens à travers les principales étapes d’une dégustation, les techniques et modes de vinifications différentes. L’occasion pour découvrir les amphores et barriques dans de magnifiques caves troglodytes pleines de charme et d’histoire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 9 août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Vendredi 15 août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Ouvert jour férié.

Samedi 16 août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 23 août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 30 août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 fouet@domaine-fouet.com

English :

Blind tasting of wines between amphora and barrel.

German :

Blindverkostung von Weinen zwischen Amphoren und Fässern.

Italiano :

Degustazione alla cieca di vini tra anfora e botte.

Espanol :

Cata a ciegas de vinos entre ánfora y barrica.

