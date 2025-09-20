Battle et master class de Hip Hop aux Docks Cahors

Battle et master class de Hip Hop aux Docks Cahors samedi 20 septembre 2025.

Battle et master class de Hip Hop aux Docks

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 9 EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Cette 2ème édition invite Bboys et Bgirls à se défier dans les règles de l’art du Breaking devant un jury d’expert.e.s Abdul Olympic Starz Cacdu (Toulouse), Xavier Aktuel Force (Paris) et Bgirl Flavor Roc OSK LAB (Toulouse). Cet évènement est animé par un grand monsieur des battles francaises, Youval (Paris) , accompagné aux platines par un habitué de l’exercice Dj KRIS (Toulouse). .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

This 2nd edition invites Bboys and Bgirls to challenge each other in the art of Breaking in front of a jury of experts: Abdul Olympic Starz Cacdu (Toulouse), Xavier Aktuel Force (Paris) and Bgirl Flavor Roc OSK LAB (Toulouse)

German :

Ausgabe lädt Bboys und Bgirls ein, sich nach allen Regeln der Breaking-Kunst vor einer Jury aus Experten zu messen: Abdul Olympic Starz Cacdu (Toulouse), Xavier Aktuel Force (Paris) und Bgirl Flavor Roc OSK LAB (Toulouse)

Italiano :

Questa seconda edizione invita Bboys e Bgirls a sfidarsi nelle regole della Breaking art davanti a una giuria di esperti: Abdul Olympic Starz Cacdu (Tolosa), Xavier Aktuel Force (Parigi) e Bgirl Flavor Roc OSK LAB (Tolosa)

Espanol :

Esta 2ª edición invita a Bboys y Bgirls a retarse en las reglas del arte del Breaking ante un jurado de expertos: Abdul Olympic Starz Cacdu (Toulouse), Xavier Aktuel Force (París) y Bgirl Flavor Roc OSK LAB (Toulouse)

