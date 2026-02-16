Battle Fusion 2026 Salle Polyvalente Sayat

Battle Fusion 2026

Salle Polyvalente 6 rue Gustave Fougère Sayat Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Compétition nationale de BREAKING (Hip-Hop).

3 catégories < 12 ans, < 18 ans en 1 contre 1 et adultes en 2 contre 2. Pour les spectateurs, découverte ou redécouverte de danseurs aux exploits vertigineux ! . Salle Polyvalente 6 rue Gustave Fougère Sayat 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 10 64 06 fr.sayat-argnat@hotmail.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National BREAKING (Hip-Hop) competition.

National BREAKING (Hip-Hop) competition.

3 categories: < 12 years old, < 18 years old in 1 vs 1 and adults in 2 vs 2. For spectators, discover or rediscover dancers with dizzying feats!