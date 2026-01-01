Battle Generation Kids Phases finales Route du port de Lavéra Martigues

Battle Generation Kids Phases finales

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17h. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Phases finales de la Battle hip hop. Un affrontement intense et spectaculaire ambiancé par de la musique.

A l’Amphi’ du Site Pablo Picasso.

La culture hip hop est une force qui rassemble les gens de tous horizons, et nous sommes fiers de promouvoir cette culture à travers cet événement.



Déroulé de la journée

– 9h30 à 16h30 ateliers + qualifications du battle

– 17h phases finales

avec les enseignantes Angélina Venel Juan et Solenn Cara.



120 particpant.es maximum.

Entrées réservées aux familles des participant.es, sur réservations en ligne. .

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 07 32 41 picasso@ville-martigues.fr

English :

The final stages of the Hip Hop Battle. An intense and spectacular confrontation set to live music.

At the Amphi’ on the Pablo Picasso site.

