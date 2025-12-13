Battle Hip-Hop Cholet

Battle Hip-Hop

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Participez à un show unique et explosif.

16 des meilleurs danseurs de la discipline venant des quatre coins du monde (France, Danemark, États Unis, Japon…) se réunissent au Jardin de Verre pour s’affronter en battle 2×2 sous l’œil aiguisé du jury et du public.

À mi-chemin entre compétition, performance artistique et véritable défi dansé, ce battle incarne la chaleur, l’énergie et les valeurs fondamentales d’une communauté Hip-Hop soudée le respect, le partage, le dépassement de soi et la convivialité. Venez soutenir ce battle et découvrir cette pratique artistique. .

+33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

