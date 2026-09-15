Battle Kill the Beat #10 Concarneau
dimanche 18 octobre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Battle Kill the Beat #10
Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le Cultures Hip Hop Festival célèbre un cap historique avec ce 10e anniversaire du Battle Kill The Beat. Une décennie de
danses, de partages et de performances à fêter ensemble, petits et grands. La compétition ultime du Grand Ouest
accueille près d’une trentaine de duos qui s’affrontent, en breakdance ou en danse debout, dans une arène surchauffée.
Habitués des prouesses physiques et des gestuelles impressionnantes, les danseurs et danseuses devront rivaliser
de créativité sous le regard affûté d’un jury de professionnels. Le tout animé par Noelia de la Vega, figure montante de la
danse Hip Hop finistérienne.
Production : Hip Hop New School dans le cadre du Cultures
Hip Hop Festival, en partenariat avec Concarneau Scènes.
Informations et réservations : www.cultureshiphopfestival.com .
Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
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English :
L’événement Battle Kill the Beat #10 Concarneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OTC CCA
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