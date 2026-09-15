Informations pratiques

Concarneau

Battle Kill the Beat #10

Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Cultures Hip Hop Festival célèbre un cap historique avec ce 10e anniversaire du Battle Kill The Beat. Une décennie de

danses, de partages et de performances à fêter ensemble, petits et grands. La compétition ultime du Grand Ouest

accueille près d’une trentaine de duos qui s’affrontent, en breakdance ou en danse debout, dans une arène surchauffée.

Habitués des prouesses physiques et des gestuelles impressionnantes, les danseurs et danseuses devront rivaliser

de créativité sous le regard affûté d’un jury de professionnels. Le tout animé par Noelia de la Vega, figure montante de la

danse Hip Hop finistérienne.

Production : Hip Hop New School dans le cadre du Cultures

Hip Hop Festival, en partenariat avec Concarneau Scènes.

Informations et réservations : www.cultureshiphopfestival.com .

Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Battle Kill the Beat #10 Concarneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OTC CCA