Battle Kill The beat #9 Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau

Complexe sportif des Sables Blancs Avenue Robert Jan Concarneau Finistère

Début : 2025-10-19 14:00:00

2025-10-19

Préparez-vous à vivre un show unique et explosif !

Une cinquantaine de danseurs venus des quatre coins du Grand Ouest et bien au-delà vont se défier dans une arène bouillante pour décrocher le titre ultime.

Créativité, énergie, performance ils vont tout donner !

Sur les beats survoltés du DJ, chaque danseur devra repousser ses limites pour convaincre un jury de professionnels et remporter la victoire au milieu d’une arène chaud bouilland. Improvisation, style, puissance… rien ne sera laissé au hasard !

Au programme

✔ Des artistes internationaux prêts à faire le show

✔ Un MC charismatique pour chauffer le public

✔ Des musiciens en live pour une ambiance électrique

Venez vibrer, danser, encourager vos favoris et vivre l’intensité d’un battle hors norme !

https://www.cultureshiphopfestival.com/ .

Complexe sportif des Sables Blancs Avenue Robert Jan Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

