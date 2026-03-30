Battle- La Rényon Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Battle- La Rényon Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 29 avril 2026.
Battle- La Rényon
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Diffusion de la série de fiction d’Arte Battle-La Rényon Karla, 17 ans, réussit à être prise à l’essai au sein du crew Ultimatum, l’un des meilleurs crew de breakdance de l’île de la Réunion. Pour la jeune bgirl, qui s’est arrêtée longtemps après avoir été hospitalisée pour dépression, cette sélection représente la chance de sa vie.
8 épisodes de 12 min. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Battle- La Rényon
L’événement Battle- La Rényon Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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