BATTLE NOTHING2LOOZ WORLD FINALS HALL COMMINGES Colomiers

BATTLE NOTHING2LOOZ WORLD FINALS

HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue Colomiers Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

C’est le retour du Nothing2Looz, le rendez-vous mondial des danses Hip-Hop !

Nothing2Looz a réussi le pari fou de réunir pour la première fois sur la même scène les meilleurs danseurs mondiaux dans l’ensemble des disciplines des danses dîtes Hip-Hop. Au total, ce sont les 32 meilleurs danseurs venant des quatre coins du monde qui s’affrontent lors du fameux Batlle ALL-STYLES dans un concept unique en son genre.

4h de pur spectacle où les meilleurs danseurs de la planète s’affrontent lors du mythique battle All-Styles où toutes les catégories de danses hip-hop seront enfin représentées ! Les disciplines représentées Breakdance, Popping, Locking, Hip-Hop, House Dance, Waacking, Afro & Krump. Plus de 23 nationalités présentes pour cette édition 2026 !

Le kids Battle verra aussi s’affronter dans l’arène les plus grands prodiges mondiaux de moins de 15 ans dans la catégorie BREAKDANCE, nouvelle discipline ayant fait en 2024 son apparition aux JO de Paris 2024.

De nombreux shows, personnalités et surprises vous attendent également. .

HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie +33 9 73 57 24 58 Nothing2looz.event@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nothing2Looz, the world’s leading hip-hop dance event, is back!

L’événement BATTLE NOTHING2LOOZ WORLD FINALS Colomiers a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE