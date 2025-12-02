BATTLE RAGNARÖK La Place Paris

Le RAGNARÖK est un événement culturel qui a pour but de laisser s’exprimer les danseurs à travers des battles SANS JURY et avec au moins quatre passages par danseur. Il s’adresse à tout public intéressé par la danse.

Il faut se tenir prêt à danser et défendre son style à tout moment d’où le slogan : « QUICONQUE SERA DANS LA SALLE SERA CONCERNÉ »

Le seul arbitre est le speaker qui décide et a le pouvoir de faire danser les danseurs volontaires ou non.

Tous les styles de danse sont concernés, c’est très important dans cet événement de pouvoir mélanger les styles afin que chacun puisse le défendre et ainsi le revendiquer.

Le concept RAGNARÖK

CALL OUT : Une personne défie une autre personne sans qu’elle ne soit au courant.

AFFRONTEMENT : Un battle “Exhibition” déjà annoncé sur les réseaux avec un face à face et une interview avant et après. Ce sont les battles guests (main event)

IMPRÉVUS : Le speaker décide de faire danser une ou plusieurs personnes

JAM : Une JAM pour faire ambiancer tout le monde sur la piste

Retrouvez l’événement danse RAGNARÖK le 25 janvier 2026 à La Place !

Le dimanche 25 janvier 2026

de 13h00 à 19h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris