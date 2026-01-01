Battle royale au sabre laser La Bellevilloise Paris

Le Top 16 du SABER TOUR vous donne rendez-vous pour l’ultime tournoi de la saison : les SABER TOUR® FINALS.

Les meilleurs des meilleurs s’affrontent une dernière fois pour savoir qui sera le champion des champions, cette saison.

Pendant une journée entière dédiée au sabre laser sportif, les 16 qualifiés enchaîneront des duels acharnés.

63 combats, 1 seul vainqueur à la fin !

Choisissez votre favori et venez le soutenir à la Bellevilloise, dans le 20e.

Les 16 meilleurs combattants de la galaxie SABER TOUR® se défient dans l’arène.

Le samedi 31 janvier 2026

de 13h00 à 19h00

payant

Prix libre à partir de 1 euro.

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.saber-tour.com/ https://www.facebook.com/sabertourofficial https://www.facebook.com/sabertourofficial



