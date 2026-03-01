Battle royale, La folle histoire de France, 2 Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 21:00 – 22:30

Gratuit : non 14,50 à 20 € Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Genre : Comédie familiale – Tout public – Durée : 1h30Une pièce de Terrence et MalikMise en scène d’Eric LAUGERIAS, Avec en alternance Nicolas PIERRE, Brice BORG, Rémi GOUTALIER et Samuel DEBURE. Retrouvez Terrence et Malik, le prof et le cancre, pour une nouvelle leçon d’histoire aussi délirante qu’hilarante.De Louis XIV à Napoléon III, ils revisitent à leur manière deux siècles chaotiques d’Histoire qui aboutiront à la naissance de la démocratie en France. Sur un rythme effréné, un régime chasse l’autre, comme on chasse un souverain. Drôle, ludique, vivante, actuelle et passionnée, l’Histoire de Terrence et Malik est une Histoire comme on aurait aimé l’apprendre à l’école, une utopie qui fait tout son charme car elle est théâtrale et partagée en famille.Cancre ou fayot, vous aussi participer à cette « Battle Royale », car sur le trône comme en amour, il ne peut en rester qu’un !Le Saviez-vous ?Toutes les informations et anecdotes du spectacle correspondent à des faits réels. L’histoire de France est vraiment complètement folle !

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

02 40 47 34 44 https://www.vostickets.fr/Billet?ID=THEATRE_POCHE_GRASLIN&SPC=32656



