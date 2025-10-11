BATTLE SESSION EUROPE #4 Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T14:00:00 – 2025-10-11T18:00:00

Fin : 2025-10-11T14:00:00 – 2025-10-11T18:00:00

Pour la 4ᵉ année, la Battle Session Europe revient au Carré avec des danseurs et danseuses venus de toute l’Europe.

Au programme de cette battle animée par Mc Maleek et ambiancée par Dj Tbull et Kx, deux catégories Bboy et Bgirl pros à l’échelle européenne donc, et une catégorie pour les Kids à l’échelle régionale.

Ils feront face à un jury qui ne laissera rien passer – sens du rythme, originalité, technicité.

Que le meilleur gagne !

Accès libre en continu – Assis /debout

À partir de 6 ans

INFOS ET BILLETTERIE :

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

BREAKDANCE // BATTLE SESSION EUROPE #4 – En partenariat avec le Nautilus et Génération Hip-Hop breakdanse