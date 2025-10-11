Battle Session Europe #4 Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer

Battle Session Europe #4 Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Battle Session Europe #4 Saison Culturelle

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

BREAKDANCE // BATTLE SESSION EUROPE #4

– En partenariat avec le Nautilus et Génération Hip-Hop

Pour la 4ème année, la Battle Session Europe revient au Carré avec des danseurs et danseuses venus de toute l’Europe.

Au programme de cette battle animée par Mc Maleek et ambiancée par Dj Tbull et Kx, deux catégories Bboy et Bgirl pros à l’échelle européenne donc, et une catégorie pour les Kids à l’échelle régionale.

Ils feront face à un jury qui ne laissera rien passer sens du rythme, originalité, technicité.

Que le meilleur gagne !

PLUS D’INFOS

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Battle Session Europe #4 Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale