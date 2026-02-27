Battle Sud Gironde Salle des Fêtes Saint-Loubert
Que ce soit pour relever le défi du Battle ou pour vibrer lors d’un stage de break dance, venez partager la culture et l’énergie du hip-hop avec l’Association l’Abyssal, Alain Gouthon ancien champion de France
De 10h à 12h Stages de Break Dance enfants, ados, adultes accessible à tous.
De 14h à 18h Balttle Kids (2 vs 2) 3 catégories
De 19h30 à 22h30 Battle adultes pro Price Money 500 €
Battles avec jury professionnels. .
Salle des Fêtes Benquet Saint-Loubert 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 27 13 77
English : Battle Sud Gironde
