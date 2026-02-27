Battle Sud Gironde Salle des Fêtes Saint-Loubert

Battle Sud Gironde

Salle des Fêtes Benquet Saint-Loubert Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Que ce soit pour relever le défi du Battle ou pour vibrer lors d’un stage de break dance, venez partager la culture et l’énergie du hip-hop avec l’Association l’Abyssal, Alain Gouthon ancien champion de France

De 10h à 12h Stages de Break Dance enfants, ados, adultes accessible à tous.

De 14h à 18h Balttle Kids (2 vs 2) 3 catégories

De 19h30 à 22h30 Battle adultes pro Price Money 500 €

Battles avec jury professionnels. .

Salle des Fêtes Benquet Saint-Loubert 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 27 13 77

