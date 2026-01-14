Battle Waacking Whack Else au Festival Everybody ! Le Carreau du Temple Paris

Pour cette cinquième édition du Festival Everybody, le battle waacking est de retour dans la Halle du Carreau du Temple, avec l’envie d’y ramener saveur, extravagance et énergie, le tout porté par des sons Hip-Hop et R’n’B des années 2000 !

Une ambiance résolument Y2K (comprenez les années 2000), pensée pour rassembler toutes les générations, des plus jeunes aux plus expérimenté·es.

Le battle est organisé par Bartivy également aux platines, et des danseurs·ses de renom à commencer par le super guest Dicky Miles aka Kiddy Smile, figure iconique de la scène ballroom, artiste pluridisciplinaire et militant queer.

Qu’est-ce que le waacking ?

Le waacking a vu le jour dans les clubs LGBTQ+ avec les communautés Afro-Américaine et LatinX dans le Los Angeles des années 70. Son nom est un dérivé de l’insulte « You wack » (tu crains). Cette discipline, grande sœur du voguing, se danse essentiellement avec les bras et permet à celles et ceux qui la pratiquent de se créer un personnage, d’affirmer son identité et d’explorer sa créativité. La gestuelle du waacking s’inspire de l’univers du cinéma muet et des stars hollywoodiennes telles que Greta Garbo ou Marilyn Monroe et détourne les codes du glamour associés aux classes supérieures blanches. Les waackeurs dansent sur la musique qui fait fureur à cette époque, le disco.

Après une longue période d’oubli, le waacking est revenu sur le devant de la scène dans les années 2010. Il se pratique aujourd’hui dans des événements et battles à travers le monde et plus seulement sur des sons disco.

Organisé par Bartivy et Dicky Miles (aka Kiddy Smile), le battle de waacking Whack Else clôture cette cinquième édition du Festival Everybody !

Le dimanche 22 février 2026

de 14h00 à 20h00

payant

Tarif unique à 10 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

