Battles littéraires Hall Rennes Vendredi 6 février 2026, 12h00, 13h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Avec le collectif Au détour de Babel.

Des lycéens montent sur scène pour clamer en trois minutes la manière dont un livre a pu les chambouler, les faire pleurer, rire ou réagir. Ils s’affrontent devant un jury présidé par Youn, Nico K, poètes de l’oralité et maîtres de cérémonie, et Pierre-Yves Prothais, musicien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T14:00:00.000+01:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

