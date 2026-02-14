Battre le ciel, Théâtre Michel Humbert, Langres

Battre le ciel Mercredi 25 mars, 11h00 Théâtre Michel Humbert Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T11:50:00+01:00

Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T11:50:00+01:00

Le 39e jour est arrivé, il leur reste une histoire à raconter : la leur. Malgré la situation, comment Battre le ciel, trouver la bravoure, célébrer le rire, l’amour, l’imaginaire, et faire résonner le battement ardent de la vie ?

Une expérience inédite, drôle et bouleversante, à vivre en famille pour battre le ciel et faire front, ensemble contre les coups du sort.

Théâtre Michel Humbert 55 Rue Diderot, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

Un couple de comédiens et leur fille doivent vivre 40 jours sur la scène d’un théâtre fermé dans lequel ils allaient jouer. Tout public / Famille Théâtre

©Cie_Indocile_Battre_le_ciel