Battre le ciel, Théâtre Michel Humbert, Langres

Battre le ciel Mercredi 25 mars, 11h00 Théâtre Michel Humbert Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T11:50:00+01:00
Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T11:50:00+01:00

Le 39e jour est arrivé, il leur reste une histoire à raconter : la leur. Malgré la situation, comment Battre le ciel, trouver la bravoure, célébrer le rire, l’amour, l’imaginaire, et faire résonner le battement ardent de la vie ?
Une expérience inédite, drôle et bouleversante, à vivre en famille pour battre le ciel et faire front, ensemble contre les coups du sort.

Théâtre Michel Humbert 55 Rue Diderot, 52200 Langres
Un couple de comédiens et leur fille doivent vivre 40 jours sur la scène d’un théâtre fermé dans lequel ils allaient jouer. Tout public / Famille Théâtre

©Cie_Indocile_Battre_le_ciel