Batucada Illuminaçao Place de l’Europe Montélimar
Place de l’Europe En déambulation Montélimar Drôme
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Envie d’une ambiance brésilienne ? De rythmes endiablés, de danses exotiques ?
Place de l’Europe En déambulation Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Looking for a Brazilian atmosphere? Crazy rhythms and exotic dances?
German :
Lust auf brasilianisches Flair? Auf heiße Rhythmen und exotische Tänze?
Italiano :
Cercate un’atmosfera brasiliana? Ritmi folli e danze esotiche?
Espanol :
¿Busca un ambiente brasileño? ¿Ritmos locos y bailes exóticos?
