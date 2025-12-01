Batucada Illuminaçao Place de l’Europe Montélimar

Batucada Illuminaçao

Place de l’Europe En déambulation Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Envie d’une ambiance brésilienne ? De rythmes endiablés, de danses exotiques ?

.

Place de l’Europe En déambulation Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Looking for a Brazilian atmosphere? Crazy rhythms and exotic dances?

German :

Lust auf brasilianisches Flair? Auf heiße Rhythmen und exotische Tänze?

Italiano :

Cercate un’atmosfera brasiliana? Ritmi folli e danze esotiche?

Espanol :

¿Busca un ambiente brasileño? ¿Ritmos locos y bailes exóticos?

L’événement Batucada Illuminaçao Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération