Batucada Sandoba Totems Pacé

Batucada Sandoba Totems Pacé samedi 4 octobre 2025.

Batucada Sandoba Samedi 4 octobre, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Laissez-vous emporter par un accueil musical haut en couleur avec la Batucada Sandoba !

Cet ensemble de percussionnistes costarmoricains vous fera vibrer au rythme du Brésil, du reggae et du funk.

Une ambiance festive et entraînante pour accueillir petits et grands dans la joie et la bonne humeur !

Totems 12 chemin de la Métairie 35740 PACE Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 https://www.totems.bzh/ Totems est un équipement culturel municipal ouvert en juillet 2025. Médiathèque, espace de pratiques et d’expressions culturelles, ce lieu vivant offre une place pour chacun.

Laissez-vous emporter par un accueil musical haut en couleur avec la Batucada Sandoba !

@Ville de Pacé (35)