Batucada Takadidoum à Vitré Vitré

Le samedi 20 décembre de 15h à 18h, le centre-ville de Vitré vibrera au rythme de la Batucada Takadidoum, un groupe musical de percussions en déambulation. Une animation festive à ne pas manquer !

Centre-ville de Vitré.

Tout public.

Gratuit. .

