Batucada Takadidoum à Vitré Vitré

Vitré

20 décembre 2025 15:00
18:00

2025-12-20

Le samedi 20 décembre de 15h à 18h, le centre-ville de Vitré vibrera au rythme de la Batucada Takadidoum, un groupe musical de percussions en déambulation. Une animation festive à ne pas manquer !

Centre-ville de Vitré.
Tout public.
Gratuit.   .

35500 Ille-et-Vilaine Bretagne  

