2025-12-20 15:00:00
2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Le samedi 20 décembre de 15h à 18h, le centre-ville de Vitré vibrera au rythme de la Batucada Takadidoum, un groupe musical de percussions en déambulation. Une animation festive à ne pas manquer !
Centre-ville de Vitré.
Tout public.
Gratuit. .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
L’événement Batucada Takadidoum à Vitré Vitré a été mis à jour le 2025-11-27 par OT VITRE