Batucada Yakasambé ! Coutances
Batucada Yakasambé ! Coutances samedi 20 décembre 2025.
Batucada Yakasambé !
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 17:45:00
Date(s) :
2025-12-20
Batucada Yakasambé ! dans le centre ville de Coutances. .
Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 13 47
English : Batucada Yakasambé !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Batucada Yakasambé ! Coutances a été mis à jour le 2025-11-20 par Coutances Tourisme