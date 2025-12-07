Batucadonf Place de la République Limoges

Batucadonf

Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Animations Sonores…. Percussions Brésilo-Rock…. Déambulations Musicales….

Les premiers coups de mailloche du groupe remontent à septembre 2011, à la suite de la création d’un atelier de Batucada dépendant de l’Espace Musical Jocelyn Postel, et membre de Musicadonf basé à Verneuil sur Vienne (87), aux portes de Limoges. Constitué d’une trentaine de percussionnistes amateurs, Batucadonf se déplace dans les rues, sur scène et sur les places pour animer toutes sortes d’évènements (défilé, carnaval, marché festif, soirées, fête et festival…). Fêteurs de troubles, retrouvez-nous dans la sueur et le son puissant et entraînant des percussions ! .

Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

