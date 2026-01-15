BATUCAGRAS RUE DE METZ Toulouse

BATUCAGRAS

Un grand défilé intitulé BatucaGras est organisé au cœur de Toulouse ! Voici un événement pour lancer officiellement le calendrier des événements du Carnaval de Toulouse.

La BatucaGras, c’est la rencontre des festivités du Mardi Gras et de la musique traditionnelle du Brésil et des Antilles la Batucada !

Rendez vous rue de Metz avec les groupes les plus percussifs de Toulouse Alkiminia, Bagass’Perkissyon, Fully Mass et Twopikal all Stars ! On retrouve les groupes ayant animé les samedis de janvier mais cette fois-ci en défilé commun, des percussions en dialogue et en échange… Un temps de partage percussif et festif. .

A grand parade entitled BatucaGras is organized in the heart of Toulouse! Here’s an event to officially launch the Toulouse Carnival calendar of events.

