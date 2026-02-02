Batukada Morcenx-la-Nouvelle
Batukada Morcenx-la-Nouvelle lundi 9 février 2026.
Batukada
485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Venez partager un moment musical autour des percussions avec vos enfants !
Avec la participation de Nonato.
485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com
English : Batukada
Come and share a musical moment around percussion with your children!
With the participation of Nonato.
L’événement Batukada Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Morcenx