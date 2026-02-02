Batukada

485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Venez partager un moment musical autour des percussions avec vos enfants !

Avec la participation de Nonato.

485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com

English : Batukada

Come and share a musical moment around percussion with your children!

With the participation of Nonato.

L’événement Batukada Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Morcenx