Batz en bulles #6, Médiathèque municipale Batz-sur-Mer

BATZ EN BULLES #6

6ème édition du Prix des lecteurs BD

À partir du 24 janvier 2026

Ce prix amateur a pour ambition de faire découvrir aux enfants comme aux adultes une sélection de bande-dessinées. Les participants auront jusqu’à fin mai 2026 pour lire les BD sélectionnées par les bibliothécaires et élire leur coup de coeur !

Les sélections Ado-adulte et jeunesse (pour les plus de 8 ans) sont empruntables sur inscription à la médiathèque.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de la médiathèque pour élire votre BD préférée !

Les écoliers de Batz-sur-Mer participeront également au prix et devront départager une sélection de 4 BD pour chaque classe (CM1-CM2).

Inscription auprès de la médiathèque. Remise des prix samedi 6 juin 2026. .

