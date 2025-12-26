Batz en bulles #6, Médiathèque municipale Batz-sur-Mer
Batz en bulles #6, Médiathèque municipale Batz-sur-Mer samedi 24 janvier 2026.
Batz en bulles #6
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-01-24
fin : 2026-02-11
BATZ EN BULLES #6
6ème édition du Prix des lecteurs BD
À partir du 24 janvier 2026
Ce prix amateur a pour ambition de faire découvrir aux enfants comme aux adultes une sélection de bande-dessinées. Les participants auront jusqu’à fin mai 2026 pour lire les BD sélectionnées par les bibliothécaires et élire leur coup de coeur !
Les sélections Ado-adulte et jeunesse (pour les plus de 8 ans) sont empruntables sur inscription à la médiathèque.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de la médiathèque pour élire votre BD préférée !
Les écoliers de Batz-sur-Mer participeront également au prix et devront départager une sélection de 4 BD pour chaque classe (CM1-CM2).
Inscription auprès de la médiathèque. Remise des prix samedi 6 juin 2026. .
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
