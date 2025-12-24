Batz en Contes !, Médiathèque municipale Batz-sur-Mer

Batz en Contes !

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-01-07 11:00:00
fin : 2026-01-07 12:00:00

2026-01-07

BATZ EN CONTES 
Contes de la Galette
Mercredi 7 janvier à 11h

Une séance de contes animée par les bibliothécaires pour se réchauffer en ce début d’année et déguster ensemble la savoureuse galette des rois de Batz-sur-Mer.
Pour les enfants à partir de 3 ans.

Inscription indispensable auprès de la médiathèque:
11, rue de la Plage
02.40.23.89.51
mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
www.mediatheque.batzsurmer.fr   .

