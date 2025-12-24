Batz en Contes !, Médiathèque municipale Batz-sur-Mer
Batz en Contes !
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-01-07 11:00:00
fin : 2026-01-07 12:00:00
2026-01-07
BATZ EN CONTES
Contes de la Galette
Mercredi 7 janvier à 11h
Une séance de contes animée par les bibliothécaires pour se réchauffer en ce début d’année et déguster ensemble la savoureuse galette des rois de Batz-sur-Mer.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Inscription indispensable auprès de la médiathèque:
11, rue de la Plage
02.40.23.89.51
mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
www.mediatheque.batzsurmer.fr .
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
English :
