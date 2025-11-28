BAUDELAIRE… VIVANT ! – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

BAUDELAIRE… VIVANT ! Début : 2025-12-25 à 18:00. Tarif : – euros.

Un florilège des plus grands extraits de Baudelaire. Ni lecture, ni récital : la parole en direct !L’esprit de Charles Baudelaire possède celui qui voulait le dire à voix haute. Un flottement fantomatique suit la ronde d’une âme damnée qui plonge au fond du gouffre comme dans un miroir. La douleur artistement exprimée en direct des entrailles du langage crée Baudelaire-vivant sur un plateau de chair.L’Albatros déposé sur les planches, où gît tout un fouillis de modes surannées à la limite d’un érotisme occulte, s’envolera bien loin des miasmes morbides de l’encre morte. Alors, la voix et le visage du poète feront oublier les mots. Et ce sera la victoire de la sensation.Une immersion dans les oeuvres de Baudelaire, Les Fleurs du Mal et Le Spleen de Paris, une errance vibrante et poétique à travers les mots.Durée : 70 minutes maxGenre : Seul en scèneType de public : Tout PublicMetteur en scène : Laurent JérômeAuteur : Charles BaudelaireDistribution : Laurent Jérôme

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75