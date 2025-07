Baudoin le servicial de Thil Cité épiscopale Meaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:35:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:35:00

Par Marchand de sable production

L’heure est grave, un accusé va être condamné sur la place de la justice. En compagnie de Baudoin, assistez à l’arrestation et écoutez la sentence !

Un récit historique et dynamique, décrivant les pratiques justicières et les peines encourues au Moyen-Âge.

Humour et bienveillance sont au programme de ce spectacle participatif !

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

crédit : Jérémie Pitot