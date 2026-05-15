Baudres en fête Baudres
Baudres en fête Baudres samedi 6 juin 2026.
Baudres
Baudres en fête
Baudres Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Baudres en fête
Le stade municipal de Baudres accueillera Baudres en fête le samedi 6 juin de 10h à 23h30.
Au programme de cette journée festive ball-trap, animations et convivialité pour petits et grands. À partir de 17h30, place aux animations avec les pom-pom girls, une exposition de voitures anciennes et une ambiance musicale assurée par un DJ.
La soirée se poursuivra avec un repas prévu sur place avant de se clôturer à 23h par un feu d’artifice.
Venez profiter d’une journée festive et conviviale au cœur de la commune. .
Baudres 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 06 38 13
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English :
Baudres celebrates
L’événement Baudres en fête Baudres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux