Baudres

Baudres en fête

Baudres Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Baudres en fête

Le stade municipal de Baudres accueillera Baudres en fête le samedi 6 juin de 10h à 23h30.

Au programme de cette journée festive ball-trap, animations et convivialité pour petits et grands. À partir de 17h30, place aux animations avec les pom-pom girls, une exposition de voitures anciennes et une ambiance musicale assurée par un DJ.

La soirée se poursuivra avec un repas prévu sur place avant de se clôturer à 23h par un feu d’artifice.

Venez profiter d’une journée festive et conviviale au cœur de la commune. .

Baudres 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 06 38 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baudres celebrates

L’événement Baudres en fête Baudres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux