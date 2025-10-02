BAUER A PRIS CHER – LE CONTRESCARPE Paris

BAUER A PRIS CHERAprès l’immense succès de ses pièces de théâtres qui on réunit des millions de spectateurs, Éléonore Bauer revient au one woman show pour notre plus grand plaisir.« Bauer a pris cher » tout est dans le titre ! Si elle n’a pas dormi depuis 4 ans avec la naissance de ses 2 filles, ses vannes, elles, sont toujours aussi percutantes.Si vous aussi vous avez envie de vous allonger dans votre caddie, de boire un verre et de tout lâcher ;)Venez en rire avec elle !Distribution :De et avec Éléonore BAUERDurée :1h10 – 70 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75