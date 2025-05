Bauge ton corps – Rue des Aubépines Saint-Planchers, 14 juin 2025 14:00, Saint-Planchers.

Manche

Bauge ton corps Rue des Aubépines Ferme de l’Accueillette Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 21:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Une initiation festive à la construction en terre crue. Dans une ambiance ludique et musicale, participez à l’élévation d’une mur en bauge, au cœur de l’Iz’hangar. En après-midi ou en soirée en profitant du bar associatif et du snack paysan, et du cadre enchanteur/ enchantier, de la ferme de l’Accueillette.

Rue des Aubépines Ferme de l’Accueillette

Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 37 49 36 57 gautier.lery@hotmail.fr

English : Bauge ton corps

A festive introduction to raw earth construction. In a playful and musical atmosphere, take part in the building of a mud wall, in the heart of the Iz’hangar. In the afternoon or evening, enjoy the bar and snack bar, and the enchanting setting of the Accueillette farm.

German :

Eine festliche Einführung in den Lehmbau. In einer spielerischen und musikalischen Atmosphäre können Sie im Herzen des Iz’hangar an der Errichtung einer Mauer aus Bauholz teilnehmen. Nachmittags oder abends können Sie die Vereinsbar und den Bauernimbiss sowie die zauberhafte Umgebung des Bauernhofs « L’Accueillette » nutzen.

Italiano :

Una festosa introduzione alla costruzione con il fango. In un’atmosfera divertente e musicale, partecipate alla costruzione di un muro di fango nel cuore dell’Iz’hangar. Nel pomeriggio o in serata, approfittate del bar della comunità e dello snack bar della fattoria e dell’incantevole cornice della fattoria Accueillette.

Espanol :

Una introducción festiva a la construcción con barro. En un ambiente lúdico y musical, participe en la construcción de un muro de barro en el corazón del Iz’hangar. Por la tarde o por la noche, aproveche el bar comunitario y el merendero de la granja, así como el encantador marco de la granja de Accueillette.

