Baule de neige

Rue du Lièvre d’Or Baule Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21 00:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Avalanche de fous rires & de musique !

À tous les rois et reines de la glisse (et même à ceux qui tombent au tire-fesses),⛷️ Oubliez Val d’Isère cette année, c’est Super Baule 116 qui ouvre ses pistes ! Les monitrices et moniteurs (toujours aussi professionnels… dans l’art de faire la fête) de L’Embouchure et de l’Etoile Sportive Meung Baule Football Club Magdunois vous attendent samedi 21 février à 18h30 pour un après-ski de folie lors de la 1er soirée Baule de Neige : Remontants pour se donner du courage pour la descente de la piste de danse Restauration pour reprendre des forces après avoir planté le bâton Musique live pour éliminer ! Déguisement fortement recommandé sortez vos combis fluo, bonnets loufoques ou moustaches de champion ! 5€ l’entrée, réservation sur HelloAsso à venir bientôt! 5 .

Rue du Lièvre d’Or Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An avalanche of laughter and music!

L’événement Baule de neige Baule a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE