Baule de neige Baule

Baule de neige
Rue du Lièvre d’Or Baule Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21 00:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Avalanche de fous rires & de musique !
À tous les rois et reines de la glisse (et même à ceux qui tombent au tire-fesses),⛷️ Oubliez Val d’Isère cette année, c’est Super Baule 116 qui ouvre ses pistes ! Les monitrices et moniteurs (toujours aussi professionnels… dans l’art de faire la fête) de L’Embouchure et de l’Etoile Sportive Meung Baule Football Club Magdunois vous attendent samedi 21 février à 18h30 pour un après-ski de folie lors de la 1er soirée Baule de Neige : Remontants pour se donner du courage pour la descente de la piste de danse Restauration pour reprendre des forces après avoir planté le bâton Musique live pour éliminer ! Déguisement fortement recommandé sortez vos combis fluo, bonnets loufoques ou moustaches de champion ! 5€ l’entrée, réservation sur HelloAsso à venir bientôt! 5 .
Rue du Lièvre d’Or Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire
English :
An avalanche of laughter and music!
