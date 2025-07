BAULX ROCK Saint-Jean-de-Buèges

samedi 2 août 2025.

BAULX ROCK

Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Tarif : 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Plongez dans l’ambiance unique de Baulx Rock, un événement festif mêlant concerts live, animations pour tous et dégustations de vins dans le cadre exceptionnel du Château de Baulx. Une soirée où le rock rencontre le terroir, pour le plaisir des oreilles et des papilles. À ne pas manquer !

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie tourdebaulx@gmail.com

English :

Immerse yourself in the unique atmosphere of Baulx Rock, a festive event combining live concerts, entertainment for all and wine tasting in the exceptional setting of Château de Baulx. An evening where rock meets terroir, for the pleasure of both ears and taste buds. Not to be missed!

German :

Tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre von Baulx Rock, einer festlichen Veranstaltung, die Live-Konzerte, Unterhaltung für alle und Weinproben im außergewöhnlichen Rahmen des Château de Baulx vereint. Ein Abend, an dem der Rock auf das Terroir trifft, um Ohren und Gaumen zu verwöhnen. Nicht verpassen!

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera unica del Baulx Rock, un evento festoso che unisce concerti dal vivo, intrattenimento per tutti e degustazione di vini nell’eccezionale cornice dello Château de Baulx. Una serata in cui il rock incontra il terroir, per deliziare le vostre orecchie e le vostre papille gustative. Da non perdere!

Espanol :

Sumérjase en la atmósfera única del Baulx Rock, un evento festivo que combina conciertos en directo, entretenimiento para todos y degustación de vinos en el marco excepcional del Château de Baulx. Una velada en la que el rock se une al terruño, para deleite de oídos y papilas gustativas. No se lo pierda

