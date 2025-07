Baume au calendula local convivial Rennes

Baume au calendula local convivial Rennes mercredi 27 août 2025 .

Baume au calendula local convivial Rennes Mercredi 27 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Confection de baume et de baumes à lèvre à partir de macérât huileux de calendula

Venez apprendre a confectionner des cosmétiques à partir de macérât huileux de calendula aux multiples vertus (apaisant, cicatrisant, soigne les érythèmes fessiers des bébés, acné, petites plaies …). Les inscriptions se font auprès de Anne.

Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T19:00:00.000+02:00

1

0754358338 laloupioteandco@gmail.com

local convivial 21 rue parmentier 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine