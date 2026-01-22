Baume Ink Tattoo Convention #3 Quai du Canal Baume-les-Dames

Quai du Canal Centre d’Affaires et de Rencontres Baume-les-Dames Doubs

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08

2026-02-07

C’est le rendez-vous des passionnés de tatouages !
Sur un week-end entier, venez à la rencontre des exposants et découvrez leur travail.
Organisé par Raf Tattoo et l’association Baume en couleurs   .

Quai du Canal Centre d’Affaires et de Rencontres Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 82 47 75  baumeink1@gmail.com

