BAUME ROSE Baume-les-Dames
Place Jean Ferrat Baume-les-Dames
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
2025-10-04
L’association Baume en Couleur proposera une multitude d’animations dans le cadre d’octobre rose.
Au programme Zumba night, vide grenier, randonnée, ateliers couture, massages bien être, duhalton, et bien d’autres surprises. .
