BAUME ROSE Baume-les-Dames

Place Jean Ferrat Baume-les-Dames Doubs

L’association Baume en Couleur proposera une multitude d’animations dans le cadre d’octobre rose.

Au programme Zumba night, vide grenier, randonnée, ateliers couture, massages bien être, duhalton, et bien d’autres surprises. .

Place Jean Ferrat Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 07 13

