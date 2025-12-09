Bavardage Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Bavardage

Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Le CEM et le Tetris s’associent pour lancer Bavardages .

Au programme, deux artistes croisent leur parcours, leurs regards et leurs projets pour offrir un échange ouvert et inspirant. Vous êtes musicien·ne, amateur·ice ou pro ? Ou bien vous êtes tout simplement curieux·euse d’en savoir plus sur le monde de la musique ? Les Bavardages sont faits pour vous !

Au programme

Marina Quaisse (Parks dans la vie), artiste havraise, navigue entre création musicale et organisation de projets. Formée à la musique depuis l’enfance, elle est violoncelliste, compositrice et explore des univers variés tout en cultivant une solide expérience derrière la scène, entre coordination et développement artistique.

Mattic (The Ghost in the Machine), artiste originaire de Caroline du Nord, évolue sur la scène Hip-Hop depuis les années 90. Auteur, MC et compositeur, son parcours riche et sa connaissance profonde du mouvement l’ont mené en France en 2005, où il développe aujourd’hui des projets artistiques, radiophoniques et de voix-off, portés par une envie grandissante de transmettre et d’enseigner.

Tous deux ont tourné à travers le monde, joué dans des lieux mythiques et rencontré des publics nombreux et variés. Réunis lors de ce bavardage, Mattic et Marina croiseront leurs parcours, leurs regards et leurs projets communs pour offrir un échange ouvert et inspirant avec les participant·es. .

