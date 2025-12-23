Bavardage, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Bavardage

Le CEM et le Tetris s’associent pour lancer Bavardages .

Au programme, deux artistes croisent leur parcours, leurs regards et leurs projets pour offrir un échange ouvert et inspirant. Vous êtes musicien·ne, amateur·ice ou pro ? Ou bien vous êtes tout simplement curieux·euse d’en savoir plus sur le monde de la musique ? Les Bavardages sont faits pour vous !

Lotti Pauline Schaettel

Bercée par la musique dès son plus jeune âge, Pauline Schaettel aka Lotti grandit avec guitare et piano, baignant dans le rock comme dans la soul. C’est finalement à travers le hip-hop qu’elle choisit de s’exprimer, style musical grâce auquel elle mixe les influences et laisse libre cours à son franc-parler.

Après plusieurs singles et EPs, des concerts dont le Printemps de Bourges, Beauregard et une première partie de Bigflo & Oli, Lotti est de retour avec son premier album Braise . Un mix d’influences hip-hop, mêlées à une pop sombre et dansante, où les sonorités trap rencontrent des guitares et synthés aux allures rock.

La jeune havraise accompagnée sur scène des musiciens Lù et Izas, ses producteurs de toujours, défend son univers singulier à travers ses mélodies rappées-chantées.

Thomas Schaettel

Depuis 1998, Thomas Schaettel est salarié au CEM du Havre en tant que professeur de piano, professeur d’atelier, responsable MAO et encadrant de répétitions.

Pianiste et compositeur et musicien professionnel avec de nombreux artistes et groupes,Thomas Schaettel a plus d’un millier de concerts et festivals en France et dans le monde, à son actif.

Il a notamment partagé la scène avec Beau Bandit, Santa Cruz, Red Goes Black, Christophe Miossec, Mr Lab !, Gene Clarksville, Elliott Murphy, Thelma and the Goodfellas, La Folie Ordinaire, Monsieur Roux, Rio Cinéma Orchestra, Bruno Green, Roadrunners, une quarantaine d’albums studio et live avec les artistes sus-cités et bien d’autres encore. .

