Bavardages : Rencontre avec Hervé Tullet au Lucernaire Lucernaire Paris
Bavardages : Rencontre avec Hervé Tullet au Lucernaire Lucernaire Paris dimanche 30 novembre 2025.
Retrouvez Hervé Tullet le 30 novembre, seul en scène, pour une
rencontre littéraire pas tout à fait comme les autres, le magicien de la
couleur dévoile ses secrets : parcours, rituels créatifs et
inspirations artistiques.
Ici, la parole est aux enfants. Ce sont eux qui posent les questions à l’artiste !
Hervé Tullet est un auteur, illustrateur et artiste né en
1958 en Normandie. Diplômé en arts plastiques et arts décoratifs, il a
d’abord travaillé comme directeur artistique pendant dix ans avant de se
tourner vers la création de livres pour enfants en 1994. Il en a publié plus de 80 à ce jour. Dont L’enfant (2025), une autobiographie créative parue chez Robert Laffont.
Pour Tullet, le livre est bien plus qu’un objet : c’est un espace de jeu
et de liberté qui pousse l’enfant à agir, imaginer et découvrir le
pouvoir de sa propre créativité.
Un moment unique, interactif et imprévisible, suivi d’une jolie dédicace.
Le dimanche 30 novembre 2025
de 11h00 à 12h00
payant
8 euros.
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-30T12:00:00+01:00
fin : 2025-11-30T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-30T11:00:00+02:00_2025-11-30T12:00:00+02:00
Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/reserver/bavardages/141952