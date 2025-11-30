Bavardages : Rencontre avec Hervé Tullet au Lucernaire Lucernaire Paris

Retrouvez Hervé Tullet le 30 novembre, seul en scène, pour une

rencontre littéraire pas tout à fait comme les autres, le magicien de la

couleur dévoile ses secrets : parcours, rituels créatifs et

inspirations artistiques.

Ici, la parole est aux enfants. Ce sont eux qui posent les questions à l’artiste !

Hervé Tullet est un auteur, illustrateur et artiste né en

1958 en Normandie. Diplômé en arts plastiques et arts décoratifs, il a

d’abord travaillé comme directeur artistique pendant dix ans avant de se

tourner vers la création de livres pour enfants en 1994. Il en a publié plus de 80 à ce jour. Dont L’enfant (2025), une autobiographie créative parue chez Robert Laffont.

Pour Tullet, le livre est bien plus qu’un objet : c’est un espace de jeu

et de liberté qui pousse l’enfant à agir, imaginer et découvrir le

pouvoir de sa propre créativité.

Un moment unique, interactif et imprévisible, suivi d’une jolie dédicace.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

payant

8 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/reserver/bavardages/141952