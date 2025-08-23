Bavi’Yeah! Parc de la Fraternité Bavilliers

Bavi’Yeah! Parc de la Fraternité Bavilliers samedi 23 août 2025.

Territoire de Belfort

Bavi’Yeah! Parc de la Fraternité 44, Grande Rue François Mitterrand Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 19:30:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Le festival Bavi’Yeah revient au Parc de la Fraternité pour une 5è édition exceptionnelle.

En tête d’affiche cette année Emma Peters, artiste nommée aux Victoires de la musique et remarquée notamment aux côtés de Grand Corps Malade ou Kendji Girac. Elle présentera son dernier album Tout de suite sur la scène de Bavilliers, entre deux dates prestigieuses comme le Printemps de Bourges.

Elle sera accompagnée de Serum K et de Linoxydable, jeune talent de Bavilliers.

Réservez dès maintenant .

Parc de la Fraternité 44, Grande Rue François Mitterrand

Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

English : Bavi’Yeah!

German : Bavi’Yeah!

Italiano :

Espanol :

L’événement Bavi’Yeah! Bavilliers a été mis à jour le 2025-06-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)