BAXST CAFÉ LANDRU Nantes

BAXST CAFÉ LANDRU Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

C’est en l’an de grâce 2020 que BaXst découvre les platines. Pensant que les jogs étaient des tourteaux fromagers, il s’en empara rapidement. Déçu que ce ne soit pas mangeable, il resta pour le son étrange qui s’en dégageait.Au bout d’une éternité, il commença à comprendre qu’il fallait compter les temps, mixer en harmonique et surtout arrêter de mélanger Beyoncé et Bobby Lapointe. Il n’est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir mais il est brave et des fois drôle.C’est maintenant avec des selectas endiablées qu’il anime les soirées les plus folles, notamment dans les salles des fêtes de l’Orne.A quoi s’attendre ? Du fun, de la galéjade, des sons sortis des tréfonds de Soundcloud, de la bienveillance et de la bonne humeur. https://soundcloud.com/mathieu-larangot

CAFÉ LANDRU Nantes 44000