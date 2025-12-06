BAXTER DURY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

BAXTER DURY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne samedi 6 décembre 2025.

BAXTER DURY Début : 2025-12-06 à 19:30. Tarif : – euros.

BAXTER DURY PREMIÈRE PARTIENé par un heureux hasard après un concert accueilli avec ferveur à Glastonbury, Allbarone est le plus mélodique et futuriste des albums de Baxter Dury. Conçu dans une urgence féconde avec Paul Epworth, en sessions intensives de trois heures, il évite la musique façon panier garni Harrods pour livrer des morceaux percutants, dansants et intenses, portés par des textes acérés, drôles et lucides. Allbarone marque ainsi une nouvelle étape excitante dans la trajectoire de l’artiste.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69