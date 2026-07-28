Informations pratiques

Bayeux

Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale

RUE LAITIERE Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Mardis et Jeudis, 21h-22h30 (sauf Jeudi 23 juillet)

En mode semi-nocturne, plongez au cœur du Moyen-Age avec votre guide en tenue d’époque à la découverte du centre historique médiéval de Bayeux et de ses personnages emblématiques des chefs vikings aux ducs de Normandie sans oublier l’histoire fabuleuse de la tapisserie de Bayeux.

Départ parvis hôtel de ville

Sur réservation, départ garanti 4 adultes payants

Réservation 06.03.95.48.69

Visite non adaptée enfants 8 ans

Règlement sur place en espèces .

RUE LAITIERE Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 03 95 48 69 evasionsnormandie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale

L’événement Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale Bayeux a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité