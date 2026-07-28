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AGENDA · Bayeux

Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale Bayeux

mardi 28 juillet 2026 · Bayeux

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
RUE LAITIERE
Ville
14400 Bayeux
Département
Calvados
Tarif

Bayeux

Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale

RUE LAITIERE Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Mardis et Jeudis, 21h-22h30 (sauf Jeudi 23 juillet)
En mode semi-nocturne, plongez au cœur du Moyen-Age avec votre guide en tenue d’époque à la découverte du centre historique médiéval de Bayeux et de ses personnages emblématiques des chefs vikings aux ducs de Normandie sans oublier l’histoire fabuleuse de la tapisserie de Bayeux.
Départ parvis hôtel de ville
Sur réservation, départ garanti 4 adultes payants
Réservation 06.03.95.48.69
Visite non adaptée enfants 8 ans
Règlement sur place en espèces   .

RUE LAITIERE Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 03 95 48 69  evasionsnormandie@gmail.com

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English : Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale

L’événement Bayeux By Night visite guidée histoires des normands et Bayeux médiévale Bayeux a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité

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