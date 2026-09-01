Bayeux ou Caen : quelle capitale pour la basse Normandie ? Conférence de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, par François NEVEUX, Auditorium des archives départementales de la Manche Saint-Lô
mercredi 16 septembre 2026 · Auditorium des archives départementales de la Manche · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Bayeux ou Caen : quelle capitale pour la basse Normandie ? Conférence de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, par François NEVEUX,
Auditorium des archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 19:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Bayeux est une ville beaucoup plus ancienne que Caen, puisqu’elle remonte au Ier siècle de notre ère. La fondation de Caen, au XIe siècle, va changer la donne. La ville nouvelle est née par la volonté ducale et elle se pose très vite en sérieuse concurrente pour Bayeux. Celle-ci connaît sans doute son apogée sous le long épiscopat d’Odon de Conteville (1050-1097), mais elle est frappée de plein fouet par le siège de 1105, au cours duquel elle est détruite par l’armée d’Henri Beauclerc. Dès lors, Caen va pouvoir prendre son essor et elle l’emporte largement sur Bayeux dès le XIIe siècle sur le plan économique. Bayeux garde cependant un atout, son évêché : elle reste ainsi la capitale religieuse du diocèse, alors que Caen s’affirme comme une capitale « régionale », sur le plan économique comme sur le plan politique. .
Auditorium des archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10
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English : Bayeux ou Caen : quelle capitale pour la basse Normandie ? Conférence de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, par François NEVEUX,
L’événement Bayeux ou Caen : quelle capitale pour la basse Normandie ? Conférence de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, par François NEVEUX, Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-09 par CD50 Culture
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