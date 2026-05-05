Bayeux sous l’occupation 1940/1944, 14 place Charles de Gaulle, Bayeux
Bayeux sous l’occupation 1940/1944, 14 place Charles de Gaulle, Bayeux samedi 30 mai 2026.
Bayeux sous l’occupation 1940/1944 Samedi 30 mai, 20h00 14 place Charles de Gaulle Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Quand l’histoire et la pierre s’illuminent au cœur de Bayeux…
Dans le cadre de Pierres en Lumières, événement phare du Festival du patrimoine normand, la bâtisse du 14 place Charles de Gaulle s’illumine de 20h à 23h pour une soirée hors du temps.
Cette mise en lumière exceptionnelle plonge Bayeux dans la période de l’Occupation, de 1940 à 1944, rappelant une page marquante de son histoire.
Les reconstitueurs feront revivre cette époque à travers des personnages en tenues d’époque, des véhicules anciens et des scènes évoquant la vie quotidienne sous l’Occupation, offrant au public une immersion sensible et authentique, entre mémoire et patrimoine.
14 place Charles de Gaulle 14 place Charles de GaullePas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie
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