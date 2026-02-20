Bayou Swing Quartet Henrichemont

Bayou Swing Quartet

2 Rue des 4 Nations Henrichemont Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Le Bayou Swing Quartet donne son premier concert.

L’Espace culturel Victor Hugo à Henrichemont accueille le Bayou Swing Quartet pour une soirée aux couleurs de la Nouvelle-Orléans.

Au son du banjo, de la trompette, du tuba et des percussions, les quatre musiciens font revivre l’énergie du jazz traditionnel et du swing, dans un esprit chaleureux et entraînant. Un concert rythmé, entre standards incontournables et clins d’œil au répertoire louisianais, à partager entre passionnés et curieux. 12 .

2 Rue des 4 Nations Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire musiqueangillonnaise@orange.fr

English :

The Bayou Swing Quartet gives its first concert.

